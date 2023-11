The Finals: Beta fand ihre Spieler

Die kürzlich stattgefundene offene Beta von "The Finals" hat ihre Spieler gefunden. Das belegen jetzt auch offizielle Zahlen der Embark Studios.

Demnach nahmen mehr als 7,5 Millionen Spieler an der offenen Beta von "The Finals" teil. Leider erfahren wir nicht, auf welcher Plattform das Aufkommen am höchsten war.

"The Finals" ist die Combat-Game-Show, bei der Spieler und ihre Teams im Kampf um Ruhm, Reichtümer und die Aufmerksamkeit grosszügiger Sponsoren antreten. Die komplett zerstörbaren, hyperrealistischen virtuellen Arenen sind dabei von ikonischen Schauplätzen aus der echten Welt inspiriert.

"The Finals" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.