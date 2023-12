The Finals: Patch 1.4.0 verfügbar

Die Embark Studios weisen darauf hin, dass Patch 1.4.0 für "The Finals" erschienen ist. Dieser nimmt zahlreiche Änderungen und Optimierungen vor.

So ist ein Hauptziel von Patch 1.4.0 für "The Finals" auch, den gefühlt omnipräsenten Cheatern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Wer sich für sämtliche Informationen zu dem Patch interessiert, sei hiermit an die offiziellen englischen Patchnotes verwiesen.

"The Finals" ist die Combat-Game-Show, bei der Spieler und ihre Teams im Kampf um Ruhm, Reichtümer und die Aufmerksamkeit grosszügiger Sponsoren antreten. Die komplett zerstörbaren, hyperrealistischen virtuellen Arenen sind dabei von ikonischen Schauplätzen aus der echten Welt inspiriert.

"The Finals" ist seit 7. Dezember für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.