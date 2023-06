Zweiter Closed Beta-Test für The Finals

Eine zweite Chance, um das Finale zu erreichen! Ab dem 14. Juni startet Embark Studios eine zweite Closed Beta-Phase für "The Finals", dem Team-basierten Free-to-Play-Shooter der dynamische, komplett zerstörbare Umgebungen und Spielerfreiheit bis an die Grenze treibt. Die Closed Beta wird eine Woche dauern und endet am 21. Juni.

"Dieser Test ist ein direkter Vergleich zu unserer vorherigen Beta, die im März stattgefunden hat. Die meisten Veränderungen, die wir in dieser Closed Beta vorstellen, sind Hintergrundverbesserungen, basierend auf dem wichtigsten Feedback, das wir für den früheren Test erhalten haben. Dazu zählen Performance, Through-the-Gun-Erlebnis, Movement und vieles mehr."

Jonathan Lindsay, Executive Producer von The Finals

Ihr könnt euch auf Steam anmelden, um die Chance zu erhalten, "The Finals" vor Veröffentlichung zu erleben.