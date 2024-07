Mehr als 10 Millionen Spieler für The First Descendants

Erst vor Kurzem wurde mit "The First Descendant" ein neuer Free-to-Play-Shooter auf den Markt gebracht. Nun hat das Spiel die Zehn-Millionen-Spieler-Hürde geknackt. Dabei geholfen haben dürfte der gleichzeitige Launch auf allen gängigen Plattformen.

Das von Nexon entwickelte Sci-Fi-Action-Spiel zieht die Massen förmlich in seinen Bann. Nach nicht einmal einer Woche nach der Veröffentlichung darf sich das chinesische Techunternehmen über Millionen an Spielern freuen. Entsprechend euphorisch bedankte man sich in den sozialen Medien bei der Community und freut sich darauf, gemeinsam in die Zukunft zu blicken.

Dennoch bleibt "The First Descendant" nicht von Kritik verschont. Erst vor wenigen Tagen wurden zahlreiche Ingame-Icons entdeckt, die sich optisch kaum von einigen Inhalten in "Destiny 2" unterscheiden. Nexon selbst gab daraufhin an, die Thematik äusserst ernst zu nehmen und das Ganze überprüfen zu wollen.

"The First Descendant" ist als kostenloser Download für PlayStation 5, Xbox Series X|S, den PC sowie die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One erhältlich.