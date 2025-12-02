Dev-Livestream zu The First Descendant enthüllt die Roadmap

Das Entwicklerteam hinter "The First Descendant" haben gestern in einem Livestream die Roadmap für das erste Halbjahr 2026 vorgestellt und Pläne für die Inhalte des nächsten Jahres bekannt gegeben.

"The First Descendant" hat seine Roadmap für die erste Hälfte des Jahres 2026 vorgestellt, deren Schwerpunkt auf der Erweiterung der Kampf-Inhalte, der Verbesserung der Balance und der Optimierung des gesamten Farming-Loops liegt, um den Kernspass des Spiels komplett neu zu erfinden. Zu diesem Zweck werden monatlich neue Inhalts-Updates veröffentlicht und gleichzeitig kontinuierliche Anpassungen an den Nachfahren und Waffen vorgenommen.

Während des Livestreams gab das Entwicklerteam eine Vorschau darauf, was 2026 ansteht, und stellte Pläne zur Neuorganisation des Zyklus von der Zielsetzung über das Farmen bis hin zu herausfordernden Endgame-Inhalten vor. Die Spieler erhielten auch einen ersten Einblick in neue Inhalte, darunter die neue Breschen-Ortung. Dadurch eröffnet sich eine weitläufige Goldfarm-Region, in der Felder und Missionen zufällig rotieren, was Wiederholungen reduziert. Für Spieler, die hochintensive Endgame-Action suchen, bietet der neue Onslaught-Modus eine separate Herausforderung. Vier Spieler-Gruppen stellen sich Wellen immer stärker werdender Gegner und platzieren strategisch Türme und Buffs, wobei sie die im Kampf gewonnenen Ressourcen einsetzen.

"Wir fügen nicht nur mehr Inhalte hinzu, sondern nehmen auch das Feedback der Community ernst, indem wir die besten Elemente des Spiels ausbauen und das Kern-Erlebnis neu organisieren und umgestalten, um es für die Spieler noch spannender und einladender zu machen, wenn das Spiel in seine nächste Phase eintritt. Wenn die Spieler wieder in die Welt von The First Descendant eintauchen, hoffen wir, dass sie eine neue Vision des Spiels entdecken, das sie kennen."

Minseok Joo, Creative Director von The First Descendant