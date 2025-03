Schluss mit Xbox One und PS4

Nexons Free-to-Play-Shooter "The First Descendant" startete im vergangenen Jahr mit grossem Erfolg und wird bis heute auf verschiedenen Plattformen als kostenloser Download angeboten. Nun wird dieses Angebot jedoch eingeschränkt. Das Unternehmen hat kürzlich das Ende des Supports für die PlayStation 4- und Xbox One-Versionen bekannt gegeben.

"The First Descendant" konnte in der Spitze mehr als 120.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler verzeichnen, pendelte sich wenig später jedoch bei etwas mehr als 50.000 ein. Im vergangenen Februar waren es auf Steam immerhin noch knapp 10.000 Personen, die dem Shooter in ihrer Freizeit nachgingen.

Trotz der geschrumpften Spielerschaft plant Nexon, das Spiel weiterhin zu unterstützen und regelmässig neue Updates sowie Inhalte zu veröffentlichen. Spielerinnen und Spieler der Xbox One- oder PlayStation 4-Version gehen dabei jedoch leer aus und müssen entweder auf eine Nachfolgekonsole wechseln oder "The First Descendant" auf dem PC installieren. Als Grund nannte Nexon die gestiegenen Erwartungen der Spielerschaft sowie den zusätzlichen Aufwand, den die Entwicklung für verschiedene Plattformen mit sich bringt.