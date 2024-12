The First Descendant Season 2: Void Chaser

Nexon veröffentlicht heute Season 2: "Void Chaser" für ihren kostenlosen Looter-Shooter "The First Descendant". Das setzt seine Dynamik fort, indem es Spieler einlädt, in die Geschichte von Albion einzutauchen, während Descendants auf der Suche nach dem "Eisernen Herzen" mysteriösen Signalen aus dem "Void Abyss" folgen. Im Rahmen des Season 2-Events könnt ihr euch ausserdem einen kostenlosen Descendant eurer Wahl und Ultimate Bunny sichern.

Holiday Galore

Die Festzeit ist in Albion angekommen! Die Stadt wurde neu dekoriert und bereitet die Bühne für ein unvergessliches Fest. Spieler entdecken den Weihnachtszauber und neue Skins, kosmetische Gegenstände und Emotes rund um die Feiertage im Shop, mit denen sie ihr Spielererlebnis personalisieren können.

Holiday Events (mit vielen Belohnungen)

Die saisonalen Events bringen Weihnachtsstimmung ins Spiel und stecken voller Möglichkeiten, sich exklusive Belohnungen zu sichern:

Neuer Descendant: Keelan

Keelan gehört zu H.O.U.N.D, einer spezialisierten Aufklärungseinheit für Void Vessel-Operationen, und schliesst sich dem Kampf um Albion an. Er besitzt Gift-Fähigkeiten und einen Dash-Skill, mit dem er Feinde durchbohrt.

https://www.youtube.com/live/0a2SR8lGWMA