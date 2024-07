Technik-Analyse zu The First Descendant

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich eingehend mit der Technik von "The First Descendant" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich keine Fragen unbeantwortet lässt.

Hier wird die technische Seite von "The First Descendant" über 20 Minuten lang aufgeschlüsselt. Dabei wird klar, dass in diesem Bereich noch einige Arbeit vor den Entwicklern liegt.

Bei "The First Descendant" handelt es sich um einen kostenlosen kooperativen Third-Person-Rollenspiel-/Shooter-Hybrid mit Grafik-Fokus. Im Spiel werden wir zu einem „Nachfahren“ und haben die Mission, gegen Invasoren anzutreten, um den Kontinent Ingris und alle Menschen darauf zu beschützen.

"The First Descendant" ist seit 2. Juli für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.