Nexon hat Update 1.05 für "The First Descendant" veröffentlicht. Gleichzeitig erfahren wir auch, was sich damit ändert.

So sorgt Update 1.05 für "The First Descendant" etwa dafür, dass das Problem, dass die Lautstärke des Logos beim Starten des Spiels zu hoch war, behoben ist. Ebenso wurde eine Server- und Client-Stabilisierung vorgenommen. Ausserdem ist das Problem, dass FSR Upscale nicht funktionierte, beseitigt. Es wurde zudem ein Fehler eliminiert, bei dem die Schaltfläche "Zurück" nach dem Schliessen des Popup-Fensters "Kapazität überschritten" in der Benutzeroberfläche der Modulerweiterung nicht funktionierte. Sämtliche Informationen zu dem Update können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

Bei "The First Descendant" handelt es sich um einen kostenlosen kooperativen Third-Person-Rollenspiel-/Shooter-Hybrid mit Grafik-Fokus. Im Spiel werden wir zu einem „Nachfahren“ und haben die Mission, gegen Invasoren anzutreten, um den Kontinent Ingris und alle Menschen darauf zu beschützen.

"The First Descendant" ist seit 2. Juli für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.