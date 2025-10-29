The Florist angekündigt

Unclear Games hat "The Florist" für noch nicht genauer spezifizierte Konsolen und den PC in Aussicht gestellt. Einen ersten Trailer dazu hatte man auch parat.

Inhaltlich verbindet "The Florist" klassischen Survival-Horror mit einer modernen Spielmechanik und aussergewöhnlicher Ästhetik. Im Mittelpunkt steht dabei Jessica Park, welche in die Küstenstadt Joycliffe reist, um ein Blumenarrangement abliefern. Kurz darauf geschieht in dem Ort eine Katastrophe: Eine mysteriöse Krankheit breitet sich plötzlich rasend schnell aus, lässt Pflanzen unkontrolliert wuchern und verwandelt die Bewohner in wahrhaft groteske Kreaturen.

Jessica kämpft ums darin Überleben und sucht nach der Ursache dieser unheimlichen Mutation, während sie durch die überwucherten Strassen einer Stadt wandert, die von Leben und Verfall zugleich durchdrungen ist. Der Titel setzt auf feste Kameraperspektiven, welche gezielt Spannung erzeugen und eindrucksvolle Bilder erschaffen.

Rätsel, taktische Kämpfe und dynamische Umgebungen fordern gleichzeitig Aufmerksamkeit und Kreativität. Diverse Waffen sorgen für Abwechslung, während sich Joycliffe im Verlauf der Geschichte auch sichtbar verändert. Entwickelt von einem erfahrenen Team, das klassische Horror-Erlebnisse mit zeitgemässer Technik kombiniert, präsentiert "The Florist" ein intensives Erlebnis zwischen Schönheit und Schrecken.

"The Florist" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.