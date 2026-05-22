The Florist: Neuer Gameplay-Trailer

Abseits der formalen Vorstellung gab es bisher noch nicht viel von "The Florist" zu sehen. Das hat Unclear Games jetzt mit einem neuen Gameplay-Trailer gendert.

Besagter Gameplay-Trailer zu "The Florist" trägt den Titel "Gardens of Death". Er zeigt uns 38 Sekunden lang, was spielerisch von dem Survival-Horror-Titel mit festen Kameraeinstellungen zu erwarten sein wird. Dabei bekommen wir sowohl Impressionen von der Spielwelt als auch bewegte Bilder von einigen Gegnern geboten.

"The Florist" war im Oktober 2025 mit einem ersten Trailer angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Florist" erscheint in diesem Jahr für PS5, Switch 2 und den PC.