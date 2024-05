The Forever Winter: Erstes Gameplay

Die Fun Dog Studios haben erstes Gameplay aus "The Forever Winter" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich vorenthalten.

Hier wird uns über zweieinhalb Minuten lang gezeigt, was von "The Forever Winter" spielerisch zu erwarten ist. Dabei setzten die Macher auf flotte Sequenzen, in denen es meist an allen Ecken kracht und scheppert. Die einzelnen Waffen werden uns ebenfalls demonstriert.

Bei "The Forever Winter" handelt es sich um ein taktisches Koop-Actionspiel mit Elementen aus dem Loot-Shooter- und dem Survival-Horror-Genre. Wir müssen darin gemeinsam mit unserem Squad überleben und Ressourcen sammeln, während um uns herum ein Krieg von apokalyptischen Ausmassen tobt, der offenbar niemals endet.

"The Forever Winter" ist für den PC in Entwicklung, hat aber momentan keinen Releasetermin.