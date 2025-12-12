The Free Shepard im Ankündigungs-Trailer

Ben Throop, Creative Lead von Frame Interactive, hat während der Pre-Show der The Game Awards 2025 "The Free Shepherd" enthüllt. Dies ist ein atmosphärisches Abenteuer, in dem ein treuer Border Collie allein aufbricht, um verlorene Schafherden in einer schönen und geheimnisvollen Welt zu retten.

"The Free Shepherd" erkundet die Schönheit und Kraft der Natur und verbindet dabei filmische Erkundung mit ruhiger, emotionaler Erzählung und leichten Fantasyelementen. In weiten Landschaften, die von Reisen nach Island inspiriert sind, könnt ihr auf Instinkte eines Hundes zurückgreifen, während ihr die Geheimnisse der Insel, der dortigen Portale und des drohenden Unheils lüftet. Die Cellistin Zoë Keating aus Vermont wird die Musik für das Spiel komponieren.

"The Free Shepard" erscheint 2027 für PC und PlayStation 5.