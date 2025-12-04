The God Slayer angekündigt

Pathea Games hat "The God Slayer" für PS5, Xbox Series X und den PC genauer vorgestellt. Dazu bekommen wir gleich zwei Trailer gezeigt.

Zunächst wird uns hier ein CG-Trailer zu "The God Slayer" präsentiert. Dieser widmet sich über zwei Minuten lang primär der Story des Open-World-Rollenspiels. Ausserdem zeigt uns ein umfangreicher Gameplay-Trailer mehr als neuneinhalb Minuten lang, was spielerisch von dem Titel zu erwarten ist.

In "The God Slayer" betreten wir eine östliche Steampunk-Metropole, wo Götter (Celestials) mit eiserner Faust herrschen. In dem Open-World-Rollenspiel sind wir ein unnachgiebiger Elemancer. Mit elementaren Kräften und Rache im Herzen entthronen wir sie alle – und werden zum Göttertöter.

"The God Slayer" hat noch keinen Releasetermin.