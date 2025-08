The Guild: Europa 1410 für PC angekündigt

Publisher THQ Nordic und Entwicklerstudio Ashborne Games kündigen "The Guild: Europa 1410" für den PC an. Es handelt sich somit um einen vierten Teil in der "The Guild"-Reihe, die 2002 mit "Europa 1400: The Guild" begann und mit "The Guild 2" in 2006 und "The Guild 3" in 2022 fortgeführt wurde. Die Wirtschaftssimulation im mittelalterlichen Europa soll 2026 erscheinen.

Über The Guild: Europa 1410

""Die Gilde – Europa 1410“ kehrt zu den Wurzeln der Reihe zurück und ist inspiriert vom Originalspiel "Die Gilde“. Deine Reise beginnt als Oberhaupt einer jungen Dynastie mit einem bescheidenen Betrieb. Während dein Unternehmen im Laufe der Jahre wächst, musst du den Einfluss deiner Familie mehren und die Nachfolge sichern, damit dein Vermächtnis fortbesteht.

Doch Geschäfte und Handel allein verleihen dir im Rathaus keine Stimme. Um die Geschicke der Stadt zu lenken und das Gesetz für dich zu nutzen, musst du dich mit der komplexen politischen Landschaft auseinandersetzen. Nutze Ansehen, Bestechung oder sogar Erpressung, um aufzusteigen und dir einen Platz in den höchsten Ämtern zu sichern.

In "Die Gilde – Europa 1410“ haben komplexe Beziehungen und jede Entscheidung Einfluss auf die Zukunft deiner Dynastie. Meistere Handel und Produktion, um Vermögen anzuhäufen, sowie Diplomatie und List, um Rivalen auszubooten. Baue dein Vermächtnis auf und triff Entscheidungen, die spätere Generationen beeinflussen. Ob durch strategische Allianzen oder offene Rivalität und clevere Intrigen – wähle deinen Weg zur Dominanz.

Waren & Handel

Wie in jedem "Die Gilde“-Teil sind Handwerk und Handel einer der Grundpfeiler von "Die Gilde – Europa 1410“. Wähle aus verschiedensten Berufen wie Schmied, Alchemist oder Schneider und baue dein Geschäft aus, bis du der einflussreichste Magnat der Stadt bist.

Jeder Beruf bietet ein immersives und einzigartiges Gameplay-Erlebnis, bei dem du die Kontrolle über Wachstum und Erfolg deines Unternehmens hast.

Diebstahl & Raub

Wer lieber anders Geld verdienen will, kann in "Die Gilde – Europa 1410“ auch einen nervenaufreibenderen Weg einschlagen. Raube Karren aus, stöbere in Gebäuden nach Wertsachen, lass deine Taschendiebe auf die Bürger los und verlange sogar Lösegeld für Entführungen. Ein kriminelles Leben ist gefährlich, steckt aber voller Nervenkitzel und Potenzial für grosse Belohnungen.

Alternativ kannst du das Gesetz verfechten und mit deinen Wachen auf den Strassen patrouillieren. Schütze die Stadt vor Verbrechern, halte die Ordnung aufrecht und verdiene dir den Respekt gesetzestreuer Bürger. Ob du dich für ein kriminelles oder tugendhaftes Leben entscheidest, hat grosse Auswirkungen auf deine Mitbürger.

Politik & Intrigen

In "Die Gilde – Europa 1410“ dreht sich alles um Politik. Ein angesehenes und mächtiges Amt zu bekleiden, kann deine Ambitionen vorantreiben und deine Rivalen behindern. Und wenn nötig, kann ein wenig Erpressung genau das Richtige sein, um dir die Unterstützung anderer Amtsträger zu sichern. Aber Vorsicht – jede kriminelle Handlung kann Beweise hinterlassen, die vor Gericht gegen dich verwendet werden können.

Immersion

Erlebe ein neues Niveau der Immersion mit hochmoderner Grafik, die die Welt von "Die Gilde“ wie nie zuvor zum Leben erweckt. Von geschäftigen Marktplätzen und Werkstätten bis hin zur komplexen Architektur des Rathauses unterstützt jedes Detail die Simulation einer realistischen, historischen Stadt. Sieh zu, wie neue Bezirke Gestalt annehmen und sich die Landschaft verändert, um deine Handlungen sowie das Wachstum und die Entwicklung der Stadt widerzuspiegeln.

Darüber hinaus führt "Die Gilde – Europa 1410“ jede Menge innovativer neuer Features in die Reihe ein, um das Gameplay-Erlebnis weiter zu bereichern. Dabei bleibt man dem Kern der Reihe treu und bietet fesselndes Gameplay sowohl für neue Spieler als auch für langjährige Fans.

Multiplayer

Fordere andere heraus und teile deine mittelalterlichen Abenteuer in spannenden Multiplayer-Sessions mit bis zu 12 Spielern. Wetteifere, kollaboriere und intrigiere dich an die Spitze. Überfalle die Karren deiner Freunde, zerre sie vor Gericht, brich in ihre Häuser ein oder fordere sie zu Duellen heraus – der Multiplayer-Modus bietet zahllose Möglichkeiten, um jedes Spiel einzigartig und unvergesslich zu machen."