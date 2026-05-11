The Guild: Europa 1410: Frischer Trailer

Publisher THQ Nordic und Entwickler Ashborne Games versorgen uns mit einem neuen Trailer zu "The Guild: Europa 1410". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden uns fast zwei Minuten lang einzelne Städte aus "The Guild: Europa 1410" näher vorgestellt. Diese gefallen jetzt schon durch eine liebevolle Gestaltung und ein munteres Treiben in den einzelnen Strassen und Gebäuden. Der Soundtrack passt wunderbar dazu und sorgt für weitere Atmosphäre.

"The Guild: Europa 1410" war im August 2025 angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Guild: Europa 1410" erscheint im weiteren Jahresverlauf für den PC.