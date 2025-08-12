The Irony kommt auch für Switch

Für den PC hatte Entwickler Sylopon sein "The Irony" ja schon länger in Aussicht gestellt. Jetzt wurde bekannt, dass man auch an einer Switch-Version des Sci-Fi-Horrortitels arbeitet.

In "The Irony" dringen wir in der Rolle eines Söldners im Auftrag einer privaten Militärfirma in die verlassene Forschungsanlage Underdog Corp. ein, welche von illegalen Experimenten an Menschen gezeichnet ist. In den Gängen lauern dabei verstümmelte Versuchspersonen mit tödlichen mechanischen Gliedmassen. Die Welt präsentiert sich als düsteres 2,5D-Szenario mit grobkörnigen 3D-Modellen, Pixeloptik und einem Lichtdesign, das an die PS2-Ära erinnert.

Im Kampf verliert der Protagonist dann Teile seines Körpers, reisst den Gegnern ihre Prothesen ab und integriert sie in den eigenen Körper. Jede Verstärkung steigert dabei die Kraft, kostet jedoch auch ein Stück Menschlichkeit. Das Kampfsystem kombiniert konzeptionell präzise Schusswaffen mit einem wandelbaren Schlagstock.

"The Irony" hat noch keinen Erscheinungstermin.