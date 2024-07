GameMill kündigt The Karate Kid: Street Rumble an

GameMill Entertainment und Odaclick Game Studio kündigen "The Karate Kid: Street Rumble" mit Release am 20. September an. Es handelt sich um ein Side-Scrolling Beat-'em-Up im Retro-Stil der 1980er-Jahre, basierend auf der beliebten "Karate Kid"-Trilogie, die 1984 startete. Der Trailer zu dem Kampfspiel für Xbox, PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch und PC wurde von IGN veröffentlicht:

Das "Karate Kid"-Franchise hat zuletzt mit der Jahre später spielenden Netflix-Serie "Cobra Kai" einen Reboot und somit Popularitätsschub bekommen. Zum anstehenden 40-jährigen Jubiläum des Franchise später in diesem Monat warten Fans also sowohl auf Staffel 6 der Serie, als auch auf "The Karate Kid: Street Rumble" für September. Frühere Videospiele zu dem Franchise halten sich zahlenmässig in Grenzen und sind mit einem Game für das Nintendo Entertainment System aus den 1980er-Jahren und zwei "Cobra Kai"-Spielen von GameMill Entertainment schon fast abgezählt.