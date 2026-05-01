King of Fighters XIV und DoA 6 Last Round kooperieren

Heute haben Koei Tecmo Europe und Entwickler Team Ninja angekündigt, dass die Charaktere Mai Shiranui und Kula Diamond aus dem SNK-Kampfspiel "The King of Fighters XIV" als Kollaborations-DLCs in "Dead or Alive 6 Last Round" erscheinen. Sie werden zusammen mit der verbesserten Arena Lost Paradise "Oboro" veröffentlicht. "Dead or Alive 6 Last Round" und "Dead or Alive 6 Last Round Core Fighters" sollen am 25. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Ursprünglich im Jahr 2019 als Kollaborations-DLC für "Dead or Alive 6" veröffentlicht, kehren Mai Shiranui und Kula Diamond in "Dead or Alive 6 Last Round" zurück. Beide Charaktere werden zur Veröffentlichung des Spiels als DLC erscheinen, zusammen mit einem Kostümset, das fünf Outfits enthält.

Ihr könnt euch zudem darauf freuen, die Kämpfe in der verbesserten Arena Lost Paradise "Oboro" auszutragen. Oboro ist ein neues Beleuchtungssystem der Katana Engine, das eine realistischere Ausleuchtung durch natürliches Umgebungslicht und Schatten bietet. Oboro-Versionen anderer Arenen werden dem Spiel hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

"Dead or Alive 6 Last Round" ist die Fassung von "Dead or Alive 6", das ursprünglich 2019 erschien und weltweit über 900'000 Mal ausgeliefert wurde. Das Spiel wurde für die aktuelle Hardware optimiert und enthält die ursprünglichen 24 Charaktere sowie fünf Charaktere aus dem DLC-Angebot (Nyotengu, Phase 4, Momiji, Rachel und Tamaki). Zudem erhalten Charaktere wie Kasumi und Marie Rose fünf Kostüme, die von anderen Team NINJA-Titeln inspiriert sind. In der kostenlosen Version "Dead or Alive 6 Last Round Core Fighters" werden Marie Rose, Honoka und NiCO ab dem Start verfügbar sein. Der Fotomodus sowie die Online-Modi "DOA Quest" und "DOA Central" werden ebenfalls spielbar sein.

"Dead or Alive 6 Last Round" befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC erscheinen. Eine kostenlose Version, "Dead or Alive 6 Last Round Core Fighters", wird gleichzeitig mit der Standardversion am 25. Juni 2026 veröffentlicht.