The King of Fighters XV - Balance-Update

Die SNK Corporation gab bekannt, dass "The King of Fighters XV" heute ein Balance-Update erhalten wird.

Der Kader von KOF XV ist gross und abwechslungsreich und umfasst Protagonisten der Serie (Kyo Kusanagi, K', Ash Crimson und Shun'ei), beliebte Stammcharaktere wie Terry Bogard, neuere Zugänge wie Rock Howard und sogar klassische Kämpfer, die als DLC zurückkehren (einschliesslich Mature und Vice). Das Update von heute 2. Juli wird die Balance für die gesamte Auswahl verfeinern.

The King of Fighters XV (2022)

Der 15. Haupttitel und der aktuelle Teil der KOF-Serie. Er erschien sechs Jahre nach dem vorherigen Teil (KOF XIV) und ist eine Hommage auf das geschichtsträchtige Erbe des Franchise, wobei alle vier Protagonisten aus der gesamten KOF-Geschichte (Kyo Kusanagi, K', Ash Crimson und Shun'ei) im Kader vertreten sind.

"The King of Fighters XV" behält das markentypische Drei-gegen-Drei-Teamformat des Franchise bei und führt gleichzeitig eigene neue und verbesserte Systeme ein: vom erweiterten MAX-Modus und MAX-Modus (Quick) bis hin zum Offensiv-Defensiv-Hybrid Shatter Strike.