SNK hat mit Sylvie Paula Paula den nächsten DLC-Kämpfer (bzw. die nächste DLC-Kämpferin) für "The King of Fighters XV" in Aussicht gestellt. Auf deren Verfügbarkeit müssen wir auch gar nicht lange warten.

So ist Sylvie Paula Paula inklusive Bonuskostüm bereits ab 16. Mai für "The King of Fighters XV" erhältlich. Ein Trailer stellt uns die junge Dame gleichzeitig knapp zweieinhalb Minuten lang vor.

"The King of Fighters XV" erschien am 17. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.