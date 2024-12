The King of Fighters XV: Zwei neue Charaktere

SNK hat heute bekanntgegeben, dass "The King of Fighters XV" am 12. Dezember ein Inhaltsupdate erhält. Die beiden Premium-DLC-Charaktere Mature und Vice geben sich die Ehre; zudem gibt es kostenlose Balance-Updates für alle Spieler.

Mature

Mature war einest Teil der Hakkesshu, einer achtköpfigen Gruppe von fanatischen Akolyten von Orochi, die seine Wiederauferstehung planten. Sie ist eine grausame Schönheit, die schnell und geschmeidig in die Offensive geht und ihre Gegner mit rasiermesserscharfen Klingen aufschlitzt. In ihrer kaltherzigen Selbstbeherrschung stellt sie das exakte Gegenteil von Vice dar.

Vice

Wie Mature war Vice einst Teil der Hakkesshu. Auf den ersten Blick wirkt sie zerbrechlich, ist jedoch in Wahrheit brutal und rücksichtlos. Das kommt auch in ihrem Kampfstil zum Ausdruck, der sich durch unkontrollierte Stärke und brutale Würfe auszeichnet. Vice ist von Iori Yagami fasziniert, da er das Blut von Orochi in sich trägt.