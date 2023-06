The King of Fighters XV: Kostenloser Charakter

SNK hatte gleich mehrere Informationen zu "The King of Fighters XV". So können wir uns bald über einen neuen und vor allem kostenlosen Charakter freuen, zu dem auch ein Trailer gezeigt wurde.

Am 20. Juni gesellt sich demnach Goenitz, der finale Boss in "The King of Fighters ’96", als kostenloser DLC-Charakter hinzu. Als letzter der vier Himmelskönige von Orochi hat er sein ganzes Leben in den Dienst an seinem dunklen Anführer gestellt. Seine Pastorenkleidung und höfliches Auftreten lassen ihn auf den ersten Blick sanft erscheinen, aber hinter der Maske versteckt sich ein Monster, das keine Probleme damit hat, seinen Gegnern Schmerzen und Qualen zu bereiten. Goenitz wird im Japanischen übrigens von Susumu Akagi gesprochen.

SNK ermöglicht am selben Tag zudem Cross-Plattform-Kämpfe in "The King of Fighters XV". Dank Cross-Plattform-Unterstützung sind Spieler also in Kürze in der Lage, gegen andere Kämpfer auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC anzutreten. "The King of Fighters XV" ist seit 17. Februar 2022 für besagte Plattformen erhältlich.