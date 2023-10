The Lamplighters League: Jetzt für PC und Xbox Series X/S

Paradox Interactive und Harebrained Schemes haben heute "The Lamplighters League and the Tower at the End of the World", ein taktisches, rundenbasiertes Strategiespiel für PC und Xbox Serie X|S, veröffentlicht.

Harebrained Schemes, die Macher der Shadowrun-Trilogie und von "Battletech", erwecken die "Lamplighters League" als originelles Pulp-Abenteuer in alternativen 1930er Jahren zum Leben. Ihr stellt eure Agenten aus einem bunt zusammengewürfelten Team von Aussenseitern zusammen, das von Bankräuber-Revolverhelden bis zu Bewusstseinskontrollierenden Attentätern reicht, um die Weltherrschaftspläne des "Banished Courts" zu vereiteln. Ihr nehmt an riskanten Missionen teil und setzt bis zu vier Agenten ein, um Belohnungen freizuschalten und die Geschichte voranzutreiben.

Zwischen den Missionen können die Agenten auf Expeditionen gehen, um Informationen zu sammeln, neue Verbündete zu finden und Hinweise auf kampagnenkritische Raubzüge zu erhalten, was sich auf die Strategie von euch in jedem Szenario auswirkt.