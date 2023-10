The Lamplighters League: Grosser Misserfolg für Paradox

Paradox Interactive erlebt mit "The Lamplighters League" eine herbe Enttäuschung und ist gezwungen, 22,7 Millionen US-Dollar abzuschreiben.

Wie auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht wurde, heisst das im Klartext, dass Paradox das in das Spiel investierte Geld nicht zurückverdienen wird. „The Lamplighters League“ startete am 3. Oktober mit einer Mischung aus Stealth-Gameplay und Strategie in einem schicken 1930er-Jahre-Setting.

"The Lamplighters League ist ein unterhaltsames Spiel mit vielen Stärken. Auch wenn wir vorsichtig positive Spielerzahlen bei den Abo-Diensten sehen, war die kommerzielle Resonanz zu gering, was ehrlich gesagt sehr enttäuschend ist. Spieleprojekte sind naturgemäss immer mit Risiken behaftet, aber letztlich haben wir nicht das Niveau erreicht, das wir erreichen wollten. Das ist schmerzhaft, aber es motiviert uns umso mehr, die Ärmel hochzukrempeln und es besser zu machen", schreibt Fredrik Wester, CEO von Paradox Interactive, in der Ankündigung.

In unserem Test entpuppte sich The Lamplighters League mit einer Bewertung von 78% als ordentliches Spiel mit kleinen Schwächen.