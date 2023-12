Publisher Paradox Interactive und Entwickler Harebrained Schemes weisen darauf hin, dass ein neues Update für "The Lamplighters League" verfügbar ist. Damit wird der Taktik-Titel um frische Inhalte ergänzt.

Konkret können wir uns jetzt Form von Isaac Greymoor über einen neuen spielbaren Charakter in "The Lamplighters League" freuen. Gleichzeitig wurde ein neues Events-System hinzugefügt, das nach jeder Mission zum Tragen kommt. Zudem sollten einige Bugs von nun an der Vergangenheit angehören. Wer sich für sämtliche Details interessiert, sei hiermit an die englischen Patchnotes verwiesen.

Bei "The Lamplighters League" handelt es sich um ein Pulp-Adventure, welches in einer alternativen Version der 1930er-Jahre spielt und uns herausfordert, einen finsteren globalen Kult zu überlisten und ihm zu entkommen, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst. Und das in einer Mischung verschiedener Spielstile, wie etwa Echtzeit-Infiltration, rundenbasierte taktische Kämpfe und die Verwaltung eines stetig wachsenden Teams von Aussenseitern.

"The Lamplighters League" ist seit 3. Oktober für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.