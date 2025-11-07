The Last Faith: Erweiterung angekündigt

Publisher Playstack und Entwickler Kumi Souls Games haben eine Erweiterung für "The Last Faith" in Aussicht gestellt. Einen Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Besagte Erweiterung für "The Last Faith" hört auf den Namen "Awakened Ancients". Sie wird am 20. Januar 2026 verfügbar sein. Die Entwickler versprechen zudem, dass sie bis dahin noch weitere Informationen zu dem kostenpflichtigen Zusatzinhalt veröffentlichen werden.

Schon jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer zur kommenden "Awakened Ancients"-Erweiterung für "The Last Faith" zu sehen. Dieser stimmt uns 20 Sekunden lang mit packenden In-Game-Sequenzen und einem orchestralen Soundtrack darauf ein.

"The Last Faith" ist seit 15. November 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.*