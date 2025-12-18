The Last Ninja Collection + Bonus Games im Launch-Trailer

System 3, einer der ikonischsten Namen in der Geschichte der Videospiele, verkündet stolz, dass "The Last Ninja Collection + Bonus Games" (einschliesslich International Karate, IK+ und Bangkok Knights) jetzt erhältlich ist.
Physische Sammlereditionen für PC, Switch und PlayStation 5 folgt. Bei der PC-Version handelt es sich um eine DVD, die das Spiel enthält und mit einem Steam-Konto verknüpft und mit einem Steam-Code aktiviert wird. Die Xbox Series X|S-Version wird ausschliesslich digital erhältlich sein.
"The Last Ninja Collection + Bonus Games" lässt euch den Zauber der goldenen Ära des Retro-Gamings durch authentische Emulationen der Originaltitel für Commodore 64, Amiga und Spectrum wiedererleben. Es ist mehr als nur eine Sammlung, sondern eine Hommage an die Videospielgeschichte und die Bewahrung bahnbrechender Spiele dieser Ära, gebündelt für Windows-PCs via Steam.
"Ich bin ungemein stolz darauf, dass wir heute die The Last Ninja Collection + Bonus Games auf Steam veröffentlichen können – genau so, wie sie auf den Originalkonsolen gespielt wurden – und damit allen Fans, die die Serie über die Jahre unterstützt haben, Tribut zollen. Da ich diese Spiele ursprünglich entwickelt und veröffentlicht habe, war es mir immer wichtig, ihr Vermächtnis zu bewahren. The Last Ninja wurde zu einem der prägendsten Spiele der 8- und 16-Bit-Ära und entwickelte sich zur meistverkauften C64-Spieleserie der Branche mit über 23 Millionen verkauften Exemplaren weltweit."
Mark Cale, Gründer und CEO von System 3
Die Serie, die für innovatives Gameplay, bemerkenswerte Grafik, stimmungsvolle Musik und Kritikerlob bekannt ist, begeisterte Spieler auf der ganzen Welt und setzte einen neuen Standard für Action-Adventure-Spiele.
Diese Sammlung vereint erstmals die komplette "Last Ninja"-Reihe für C64 sowie, sofern verfügbar, die Versionen für Amiga und Spectrum. System 3, das älteste Spielelabel der Welt, bietet nicht nur "The Last Ninja", "Last Ninja 2", "Last Ninja 3" und "Ninja Remix", sondern fügt auch die von Kritikern gefeierten Titel "IK/International Karate" (das erste europäische Spiel, das die US-amerikanischen C64-Charts anführte), "IK+" und "Bangkok Knights" hinzu. Diese Spiele waren Meilensteine der Spielegeschichte, erweiterten die Grenzen des technologisch Machbaren und machten sie für Windows-PCs spielbar.
- The Last Ninja (inkl. C64- und Amiga-Versionen) – Dieses bahnbrechende Retro-Action-Adventure-Spiel, entwickelt und veröffentlicht von System 3 im Jahr 1987, setzte in den 80er-Jahren Genre-Massstäbe. Erkunde wunderschön gestaltete Umgebungen, löse Rätsel und stelle dich Kämpfen gegen eine Vielzahl von Gegnern.
- The Last Ninja 2 (inkl. Versionen für C64, Spectrum und Amiga) – Die detaillierte Grafik, der immersive Soundtrack und das herausfordernde Gameplay begeisterten Spieler und Kritiker gleichermassen und brachten dem Spiel zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter den Titel „Spiel des Jahres“, sowie Lob für die herausragende Grafik und Sound.
- The Last Ninja 3 (inkl. C64- und Amiga-Versionen) – Das Spiel nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte der Retro-Videospiele ein, nicht nur wegen des innovativen Gameplays und der für seine Zeit atemberaubenden Grafik, sondern auch, weil es das erste Computerspiel war, das eine perfekte 100%-Wertung erhielt.
- Ninja Remix – Eine Sonderedition, die das Originalerlebnis mit neuen Soundtracks, aktualisierter Grafik und Gameplay-Optimierungen erweitert.
- IK/International Karate/World Championship Karate (inkl. Spectrum- und C64-Versionen) – Es war das erste Spiel eines europäischen Unternehmens, das auf dem C64 die Spitze der US-amerikanischen Billboard-Charts erreichte und als erstes europäisches Spiel 1986 in Chicago mit dem CES Showcase Award für Innovation ausgezeichnet wurde. Dieser Klassiker unter den Kampfspielen von System 3 setzte in den 1980er-Jahren Massstäbe für Martial-Arts-Spiele.
- IK+ (inkl. Versionen für C64, Spectrum und Amiga) – Ein mehrfach preisgekrönter Retro-Klassiker, der für Fans des Genres nach wie vor ein Muss ist. Aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängers bot IK+ verbesserte Grafik und ein optimiertes Gameplay mit einer KI, die auch heute noch beeindruckt.
- Bangkok Knights (inkl. C64- und Amiga-Version) – Ein Retro-Klassiker, der die Kunst des Muay Thai-Boxens zelebriert. Bangkok Knights war das erste Kampfspiel mit grossen, individuell gestalteten Charakteren und inspirierte laut Interviews mit Capcom-Entwicklern das allererste Street Fighter-Spiel.