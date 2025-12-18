The Last Ninja Collection + Bonus Games im Launch-Trailer

System 3, einer der ikonischsten Namen in der Geschichte der Videospiele, verkündet stolz, dass "The Last Ninja Collection + Bonus Games" (einschliesslich International Karate, IK+ und Bangkok Knights) jetzt erhältlich ist.

Physische Sammlereditionen für PC, Switch und PlayStation 5 folgt. Bei der PC-Version handelt es sich um eine DVD, die das Spiel enthält und mit einem Steam-Konto verknüpft und mit einem Steam-Code aktiviert wird. Die Xbox Series X|S-Version wird ausschliesslich digital erhältlich sein.

"The Last Ninja Collection + Bonus Games" lässt euch den Zauber der goldenen Ära des Retro-Gamings durch authentische Emulationen der Originaltitel für Commodore 64, Amiga und Spectrum wiedererleben. Es ist mehr als nur eine Sammlung, sondern eine Hommage an die Videospielgeschichte und die Bewahrung bahnbrechender Spiele dieser Ära, gebündelt für Windows-PCs via Steam.

"Ich bin ungemein stolz darauf, dass wir heute die The Last Ninja Collection + Bonus Games auf Steam veröffentlichen können – genau so, wie sie auf den Originalkonsolen gespielt wurden – und damit allen Fans, die die Serie über die Jahre unterstützt haben, Tribut zollen. Da ich diese Spiele ursprünglich entwickelt und veröffentlicht habe, war es mir immer wichtig, ihr Vermächtnis zu bewahren. The Last Ninja wurde zu einem der prägendsten Spiele der 8- und 16-Bit-Ära und entwickelte sich zur meistverkauften C64-Spieleserie der Branche mit über 23 Millionen verkauften Exemplaren weltweit."

Mark Cale, Gründer und CEO von System 3

Die Serie, die für innovatives Gameplay, bemerkenswerte Grafik, stimmungsvolle Musik und Kritikerlob bekannt ist, begeisterte Spieler auf der ganzen Welt und setzte einen neuen Standard für Action-Adventure-Spiele.

Diese Sammlung vereint erstmals die komplette "Last Ninja"-Reihe für C64 sowie, sofern verfügbar, die Versionen für Amiga und Spectrum. System 3, das älteste Spielelabel der Welt, bietet nicht nur "The Last Ninja", "Last Ninja 2", "Last Ninja 3" und "Ninja Remix", sondern fügt auch die von Kritikern gefeierten Titel "IK/International Karate" (das erste europäische Spiel, das die US-amerikanischen C64-Charts anführte), "IK+" und "Bangkok Knights" hinzu. Diese Spiele waren Meilensteine ​​der Spielegeschichte, erweiterten die Grenzen des technologisch Machbaren und machten sie für Windows-PCs spielbar.