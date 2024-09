Die Kickstarter-Kampagne von The Last Ninja ein Erfolg

Die "Last Ninja Collection" wurde heute auf Kickstarter veröffentlicht und markiert die Rückkehr eines geliebten Franchises auf PC und Nintendo Switch im Jahr 2025. Die erfolgreiche Kampagne erreicht ihr Finanzierungsziel bereits nach einer Stunde. Mit der ersten physischen Veröffentlichung von Last Ninja-Titeln seit Jahrzehnten unterstreicht System 3 sein Engagement für die Erhaltung von Spielen.

"The Last Ninja Collection" bringt erstmals alle Last Ninja-Titel vom Commodore 64, dem ZX Spectrum und dem Commdore Amiga zusammen – inklusive "The Last Ninja", "Last Ninja 2", "Last Ninja 3" und "Ninja Remix". Hinzu kommen klassische Spiele wie "Bangkok Knights", "International Karate" sowie "International Karate+".