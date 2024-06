The Last of Us Part II auch für PC?

Momentan zirkuliert das Gerücht, wonach auch "The Last of Us Part II" für den PC erscheinen könnte. Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge zusammen.

Stein des Anstosses ist ein Statement des renommierten Leakers Billbil-kun. Dieser sagt, dass eine PC-Umsetzung von "The Last of Us Part II" bereits seit November bei Naughty Dog fertig in der Schublade liegt, aber noch nicht veröffentlicht wurde.

Nun geht er davon aus, dass dieses simultan zur zweiten Stafel der zugehörigen HBO-Serie im nächsten Jahr geschehen könnte, um für ein gewisses Momentum zu sorgen. Bedenkt man zudem, dass Sony momentan fleissig dabei ist, hauseigene Titel auf den PC zu portieren (siehe etwa "God of War" oder "Horizon Zero Dawn"), dann klingt die Sache doch sehr realistisch.

Fünf Jahre nach ihrer gefährlichen Reise durch ein postapokalyptisches Setting der Vereinigten Staaten haben sich Ellie und Joel in "The Last of Us Part II" in Jackson, Wyoming niedergelassen. Hier leben sie inmitten einer Gemeinschaft von Überlebenden in Frieden und Harmonie - trotz der präsenten Bedrohung durch die Infizierten und andere verzweifelte Überlebende von Aussen. Als aber ein gewaltsamer Vorfall das friedliche Zusammenleben zerstört, macht sich Ellie auf eine erbarmungslose Jagd nach Gerechtigkeit. Jeder Schuldige soll mit dem Leben bezahlen.

"The Last of Us Part II" ist bisher für PS4 und PS5 erhältlich.