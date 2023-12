Downloadumfang von The Last of Us Part II Remastered

In ziemlich genau einem Monat können wir uns endlich selbst in die Welt von "The Last of Us Part II Remastered" stürzen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf der Festplatte der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So verrät PlayStation Game Size, dass "The Last of Us Part II Remastered" genau 76,164 GB belegt. Das Pre-Loading ist bereits ab 12. Januar 2024 möglich.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.

"The Last of Us Part II Remastered" erscheint am 19. Januar 2024 exklusiv für PS5.