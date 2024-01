Features-Trailer zu The Last of Us Part II Remastered

Übermorgen ist "The Last of Us Part II Remastered" endlich exklusiv für PS5 erhältlich. Capcom macht uns mit einem weiteren Trailer jetzt den Mund wässrig.

Hier werden uns über drei Minuten lang die zentralen Features von "The Last of Us Part II Remastered" in bewegten Bildern vorgestellt. Gameplay- und Story-Sequenzen aus dem Action-Adventure sind in diesem Kontext natürlich auch zu sehen.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.