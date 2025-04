Patch für The Last of Us Part II Remastered auf PS5 verfügbar

Zumindest für die PS5-Fassung von "The Last of Us Part II Remastered" ist schonmal ein neuer Patch verfügbar. Naughty Dog erklärt gleichzeitig auch, was sich dadurch ändert.

Demnach sollte der aktuelle Patch (Version 2.0.1) für "The Last of Us Part II Remastered" auf PS5 dafür sorgen, dass alle freigeschalteten Inhalte der Kampagne wieder vorhanden sind - zumindest, wenn der Spielstand vor dem 3. April um 19 Uhr angelegt wurde. Hier hatte es nach der Installation von Update 2.0 bei vielen Usern Probleme gegeben. An den diesbezüglichen Problemen im No-Return-Mode wird aktuell noch gearbeitet.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.

"The Last of Us Part II Remastered" erschien am 19. Januar 2024 für PS5. Die PC-Fassung folgte am 3. April.