Auch nach dessen Release schraubt Naughty Dog weiter an "The Last of Us Part II Remastered". Jetzt ist ein Patch für das Action-Adventure veröffentlicht worden.

Besagter Patch für "The Last of Us Part II Remastered" behebt ein Problem, wodurch Bonuspunkte für Trophäen nicht korrekt vergeben wurden. Dies galt auch für importierte PS4-Spielstände. Nach dem Update sollte das Problem aus der Welt geschafft sein.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.

"The Last of Us Part II Remastered" erschien am 19. Januar exklusiv für PS5.