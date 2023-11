The Last of Us Part II Remastered: Details zu den Lost Levels

Nicht nur "Super Mario All-Stars" auf dem altehrwürdigen Super Nintendo bot sogeannte "Lost Levels", auch "The Last of Us Part II Remastered" wird über diese verfügen. Publisher Sony bietet heute Details dazu.

Demnach hören die drei "Lost Levels" in "The Last of Us Part II Remastered" auf die Namen Jackson Party, Boar Hunt und Sewers. Sie stammen alle aus Ellies spielbaren Abschnitten. "Jackson Party" wird es uns ermöglichen, Jackson in den frühen Abschnitten des Spiels zu erkunden, während "Boar Hunt" gegen Ende angesiedelt ist.

Zudem gibt es einen Newsschnipsel zum "No Return"-Modus. Drin werden nämlich sowohl Tommy als auch Jesse spielbar sein.

"The Last of Us Part II Remastered" erscheint am 19. Januar 2024 exklusiv für PS5.