The Last of Us Part II Remastered: Frische Infos zum Roguelike-Modus

Bereits am letzten Wochenende wurde eine native PS5-Fassung von "The Last of Us Part II" mit Namen "The Last of Us Part II Remastered" angekündigt. Jetzt gibt es frische Informationen zum darin enthaltenen Roguelike-Modus.

So enthüllt das LinkedIn-Profil von Colin Freeman, Integrated QA/Developer Support bei Naughty Dog, dass der Roguelike-Modus von "The Last of Us Part II Remastered" offenbar einen Umfang von mindestens zwölf Levels hat. Dagegen war bereits bekannt, dass dieser auf den Namen "No Run" hört.

In besagtem Roguelike-Survival-Modus "No Return" kann man die Kämpfe von "The Last of Us Part II" in einem neuen Modus erleben. Überlebe in jedem Durchgang so lange wie möglich, während du einen Weg durch eine Reihe von zufälligen Begegnungen wählst.

"The Last of Us Part II Remastered" erscheint am 19. Januar 2024 exklusiv für PS5.