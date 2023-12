The Last of Us Part II Remastered: Frischer Trailer

Sony und Naughty Dog zeigen einen weiteren Trailer zu "The Last of Us Part II Remastered". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns der "Kein Zurück"-Modus aus "The Last of Us Part II Remastered" über eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Besagter Modus erlaubt es den Spielern, ihre Fähigkeiten in zufälligen Begegnungen zu testen, welche sie an vertraute Orte aus der Kampagne von "The Last of Us Part II" führen. Diese Szenarien werden aber mit ungewohnten, Gameplay-Elementen aufwarten. Der Modus ist von Beginn an verfügbar, verlangt Spielern jedoch ihr komplettes Können ab. Neulingen wird geraten, zuerst die Kampagne in Angriff zu nehmen, um sich mit dem Gameplay vertraut zu machen.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.

"The Last of Us Part II Remastered" erscheint am 19. Januar 2024 exklusiv für PS5.