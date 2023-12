The Last of Us Part II Remastered: Neuer Trailer

Sony und Naughty Dog haben einen frischen Trailer zu "The Last of Us Part II Remastered" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns die W.L.F. Edition von "The Last of Us Part II Remastered" fast zwei Minuten lang eingehend vorgestellt. Dabei wird schnell klar, dass diese vor allem für Sammler und Fans der Serie einiges zu bieten hat.

"The Last of Us Part II Remastered" bietet eine verbesserte Grafik, einschliesslich nativer 4K-Ausgabe im Fidelity-Modus, 1440p hochskaliert auf 4K im Performance-Modus, eine unbegrenzte-Bildrate-Option für Fernseher, die VRR unterstützen sowie erhöhte Texturauflösung, erhöhter Detailgrad bei Distanzen, verbesserte Schattenqualität, Animations-Sampling-Rate und mehr. All das erweckt die Welt von Part II mit mehr und flüssigeren Details zum Leben – von den schneebedeckten Bergen von Jackson, Wyoming, bis zur verregneten Stadtlandschaft von Seattle, Washington – und sollte einen ersten Besuch oder eine erneute Reise zu den komplexen Abenteuern von Ellie und Abby umso fesselnder machen.

"The Last of Us Part II Remastered" erscheint am 19. Januar 2024 exklusiv für PS5.