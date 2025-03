The Last of Us Part II Remastered: Release der PC-Fassung bringt neue Inhalte

Käufer der kommenden PC-Umsetzung von "The Last of Us Part II Remastered" können sich auf neue Inhalte freuen. Keine Angst, Inhaber PS5-Fassung kommen auch in deren Genuss.

So erklärt Sony, dass der No-Return-Mode von "The Last of Us Part II Remastered" in der PC-Version zwei neue Charaktere in Form von Bill und Marlene sowie vier frische Maps bieten wird. Ein Update, das simultan zum Launch der PC-Portierung erscheint, macht die Inhalte aber auch auf PS5 verfügbar.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.

"The Last of Us Part II Remastered" erschien am 19. Januar 2024 exklusiv für PS5. Die PC-Fassung folgt am 3. April.