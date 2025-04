The Last of Us Part II Remastered: Update 2.0 macht offenbar Probleme

Gestern war ein grosser Tag in der Welt von "The Last of Us Part II Remastered", denn nicht nur dessen PC-Umsetzung, sondern auch das Update 2.0 mit neuen Inhalten dafür wurde veröffentlicht. Bei letzterem häufen sich jedoch aktuell Berichte über Probleme.

So berichten zahlreiche Spieler, etwa bei Reddit, dass ihre mühsam erarbeiteten Charakter-Upgrades für Ellie und Abby in "The Last of Us Part II Remastered" seit der Installation von Update 2.0 nicht mehr vorhanden sind. Der Grund dafür und der Ausmass des Problems sind bislang noch unklar, aber erfahrungsgemäss sollten eine Reaktion von Naughty Dog und ein entsprechender Patch nicht lange auf sich warten lassen.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.

"The Last of Us Part II Remastered" erschien am 19. Januar 2024 für PS5. Die PC-Fassung folgte gestern.