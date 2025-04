Technik-Analyse zur PC-Umsetzung von The Last of Us Part II Remastered

Im ganzen Hype um die Switch 2 ist untergegangen, dass gestern auch "The Last of Us Part II Remastered" für den PC erschienen ist. Digital Foundry hat sich bereits die technische Seite angesehen und ein ausführliches Video dazu ins Netz gestellt.

Hier wird die Technik der PC-Version von "The Last of Us Part II Remastered" fast genau 16 Minuten lang aufgeschlüsselt. Dabei zeigen sich zwar Probleme, aber so schlimm wie bei der PC-Umsetzung des ersten Teils sind diese nicht. Trotzdem könnten etwa die Anforderungen an GPU und CPU gerne geringer sein.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.

"The Last of Us Part II Remastered" erschien am 19. Januar 2024 für PS5. Die PC-Fassung folgte wiegesagt gestern.