Die Kollegen von Digital Foundry haben eine umfangreiche Technik-Analyse zu "The Last of Us Part II Remastered" zusammengestellt. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird sich über 17 Minuten lang mit der technischen Seite von "The Last of Us Part II Remastered" beschäftigt. Dabei kann das Action-Adventure von Naughty Dog auf ganzer Linie überzeugen.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.

"The Last of Us Part II Remastered" erscheint übermorgen exklusiv für PS5.