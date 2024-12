The Last of Us Part II Remastered auch für PC

Naughty Dog hat "The Last of Us Part II Remastered" auch für den PC in Aussicht gestellt. Einen Releasetermin für die Portierung gibt es auch bereits.

Demnach ist "The Last of Us Part II Remastered" ab 3. April 2025 auch für den PC erhältlich. Der zugehörige Trailer lässt auf eine gelungene Umsetzung schliessen. Alle Inhalte der PS5-Fasssung sind dabei natürlich an Bord.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.

"The Last of Us Part II Remastered" erschien am 19. Januar exklusiv für PS5.