The Last of Us Part II Remastered mit neuen Trophäen

Naughty Dog hat jetzt verraten, dass "The Last of Us Part II Remastered" auch neue Trophäen bieten wird. Genauere Informationen dazu hat man ebenfalls parat.

So wird "The Last of Us Part II Remastered" insgesamt 13 neue Trophäen bieten. Diese sind alle im Roguelike-Spielmodus "No Return" verfügbar, aber nicht nötig, um am Ende die Platin-Trophäe zu erhalten. Sämtliche Trophäen aus der PS4-Fassung lassen sich in die neue Version übertragen.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.

"The Last of Us Part II Remastered" erscheint am 19. Januar exklusiv für PS5.