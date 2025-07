The Last of Us Part II Remastered erhält überraschendes Update

Naughty Dog hat eine Überraschung in Form eines kostenlosen Updates für "The Last of Us Part II Remastered" für die Community angekündigt. Das Update erscheint bereits heute für PlayStation 5- und PC und ermöglicht es den Spielern, die Geschichte von "The Last of Us Part II" in chronologischer Reihenfolge zu spielen.

Der neue chronologische Modus soll euch einen tieferen Einblick in die Geschichte von Part II geben. Beispielsweise könnt ihr sehen, wie Ellie ihre Gitarre erhält und das Spielen lernt. Während der Reise durch Seattle werden faszinierende Parallelen zwischen Ellies und Abbys Geschichten deutlich. ​

Der neue Modus wurde von den Entwicklern von Naughty Dog und den Partnern bei Nixxes umgesetzt. Für das Testen des neuen, transformativen Modus werdet ihr zusätzlich zu neuen Trophäen, die mit dem Abschluss der narrativen Erfahrung in chronologischer Reihenfolge einhergehen, auch mit zwei neuen, vielleicht überraschend bekannten Skins belohnt werden.

Im Modus "Kein Zurück" kann mit Joel, der wie Nathan Drake gekleidet ist, oder mit Tommy, der wie Sam Drake aussieht, gespielt werden. Damit soll das 40-jährige Jubiläum von Naughty Dog in diesem Jahr gefeiert werden. Durch das Freischalten dieser Skins wird die Geschichte in chronologischer Reihenfolge vervollständigt. Anschliessend können sie in "Kein Zurück“, dem aufregenden Survival-Modus von Part II Remastered, verwendet werden.

Ein neues Update für "The Last of Us Part II Remastered" ist heute sowohl auf PS5 (über Patch 2.1.0) als auch auf dem PC über Steam und den Epic Games Store (über Patch 1.5**) verfügbar. Das Update bietet den chronologischen Spielmodus sowie eine Vielzahl weiterer Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.