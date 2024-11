The Last of Us Part I: Patch für PS5 veröffentlicht

Naughty Dog hat einen weiteren Patch für die PS5-Version von "The Last of Us Part I" veröffentlicht. Wir erfahren simultan auch, was sich dadurch ändert.

Update 2.0.2 für "The Last of Us Part I" umfasst demnach einige Fehlerbehebungen, darunter einen Absturz und ein grafisches Problem auf der PS5. Alle Details können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

In "The Last of Us Part I" begleiten wir Joel und die Teenagerin Ellie auf eine erbarmungslosen Reise durch die Ruinen der postapokalyptischen und von Bürgerkrieg zerrütteten USA. Zwanzig Jahre nach dem Ausbruch einer Pilzkrankheit macht sich das Gespann auf die Suche nach einem Gegenmittel für die Pilzsporen, welche die Bevölkerung in Kannibalen verwandeln.

"The Last of Us Part I" erschien am 2. September 2022 für PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 28. März 2023.