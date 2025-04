The Last of Us Complete vorgestellt

Nintendo und Naughty Dog liefern sich aktuell ein spannendes Wettrennen, wer am Ende als "Meister der Wiederveröffentlichungen" bezeichnet werden kann. Letzterem verdanken wir jetzt die Ankündigung von "The Last of Us Complete".

Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich hier um die vollständigen Editionen von "The Last of Us Part I" und "The Last of Us Part II Remastered". Digital ist der Doppelpack bereits erhältlich, physisch folgt er am 10. Juli. Der Launchtrailer stimmt us zusätzlich über eineinhalb Minuten lang darauf ein.

In "The Last of Us Part I" begleiten wir Joel und die Teenagerin Ellie auf eine erbarmungslosen Reise durch die Ruinen der postapokalyptischen und von Bürgerkrieg zerrütteten USA. Zwanzig Jahre nach dem Ausbruch einer Pilzkrankheit macht sich das Gespann auf die Suche nach einem Gegenmittel für die Pilzsporen, welche die Bevölkerung in Kannibalen verwandeln.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.