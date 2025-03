Neuer Limited Edition-DualSense-Controller

Zur Feier der beliebten Spieleserie "The Last of Us" wurde eine Limited Edition für den DualSense Wireless-Controller vorgestellt. Das Design zeigt glänzende Trophäensymbole, die wichtige Momente, Charaktere und Ereignisse aus "The Last of Us Part I" und "The Last of Us Part II" darstellen. Gestaltet wurde der Controller ​ in enger Zusammenarbeit mit Naughty Dog.

Der DualSense Wireless-Controller – The Last of Us Limited Edition wird in limitierter Stückzahl erhältlich sein. Die Vorbestellungen beginnen am 14. März, 10 Uhr Ortszeit; Erscheinungsdatum ist der 10. April 2025.

Das genaue Erscheinungsdatum und die Verfügbarkeit des Controllers können je nach Land/Region variieren.