The Last Spell: Dwarves of Runenberg-DLC

"The Last Spell" und seine gefeierten taktischen RPG-Schlachten gegen Schwärme des Bösen, die die Menschheit vernichten wollen, entwickeln sich heute mit der Ankunft von "Dwarves of Runenberg" weiter. Der neue DLC, der mit freundlicher Genehmigung von Publisher The Arcade Crew und Entwickler Ishtar Games auf PC erhältlich ist.

"Dwarves of Runenberg" enthält eine neue Karte, führt Zwerge als spielbare Charakterklasse ein und fügt neue Waffen sowie zusätzliche Herausforderungen hinzu, während ein separates, für alle Spieler und Spielerinnen kostenloses Update weitere Verbesserungen bringt.

"Dwarves of Runenberg" fügt eine neue Karte in der Stadt Runenberg hinzu, auf der zerstörbare, explosive Kristalle und Mob-spawnende Statuen selbst die renommiertesten Taktiker von "The Last Spell" herausfordern werden. Der DLC führt ausserdem eine spielbare Zwergen-Charakterklasse und ein System zur Vergabe von Perks ein, das an die Rasse jedes Kriegers gebunden ist- Dazu gibt es drei Waffentypen, die mit ihren eigenen, unverwechselbaren Fähigkeiten verbunden sind. Die "Dwarves of Runenberg" bieten erfrischend alternative strategische Ansätze für die äusserst lohnenden Kämpfe gegen Scharen von Monstern in "The Last Spell".