The Legend of Baboo: Neuer Gameplay-Trailer

Publisher Midwest Games und Entwickler Permanent Way Entertainment haben den Best Indie Games Showcase 2025 genutzt, um einen neuen Gameplay-Trailer zu "The Legend of Baboo" zu präsentieren. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir über eine Minute lang neue Einblicke in "The Legend of Baboo" geboten. Dabei gibt es etwa die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt, kleinere Rätsel oder das Kampfsystem zu sehen. Generell setzen die Macher auf relativ kurze Sequenzen, wodurch viele verschiede Facetten in den Trailer gepackt wurden.

Das letzte Lebenszeichen von "The Legend of Baboo" hatte es im vergangenen Dezember gegeben. Damals war erstes Gameplay gezeigt worden.

Und noch eine gute Nachricht zum Schluss: "The Legend of Baboo" hat zwar immer noch keinen Releasetermin, aber der Titel soll laut Pressemitteilung immerhin schon bald für Xbox One, Xbox Series X und den PC verfügbar sein.